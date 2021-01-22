Чоловік з'їв домашній паштет і опинився в інфекційному відділенні лікарні

У четвер, 21 січня, до інфекційного відділення Мостиської центральної районної лікарні госпіталізували 36-річного львів’янина з симптомами ботулізму. Це вже другий випадок ботулізму на Львівщині у 2021 році, повідомила ZAXID.NET головна державна санітарна лікарка Львівщини Наталія Тімко.

Чоловік перебуває у реанімації. З його слів, він вживав домашній консервований паштет, після якого йому стало погано.

«Чоловік скаржився на двоїння в очах, у нього були розширені зіниці, опущені повіки. Пацієнтові ввели п’ятикомпонентний протибутулінічний антитоксин. До речі, цього антитоксину залишилося ще три ампули. Стан пацієнта середньої важкості», – повідомила Наталія Тімко.

На щастя, ніхто із рідних пацієнта не постраждав, бо чоловік відкрив паштет і з’їв його сам.

До слова, нині львів' ян з інфекційними захворюваннями госпіталізують у інфекційні відділення районних лікарень, бо в Львівській обласній інфекційній лікарні лікують хворих на коронавірус. Це вже другий випадок ботулізму у цьому році. Перший випадок на Львівщині був зафіксований на початку січня. До Мостиської центральної районної лікарні госпіталізували 27-річного чоловіка, якому стало погано після споживання магазинних консервів. Після лікування його виписали додому.

Нагадаємо, що ботулізм – це гостра токсикоінфекція, викликана паличкою Clostridium botulinum і її токсином, що міститься в неправильно приготовлених і збережених консервах.

Основною причиною захворювання на ботулізм є продукти домашнього приготування: овочеві, грибні, м’ясні, рибні консерви, сирокопчені окости, солена, в’ялена та вуджена риба.

Симптоми, які найчастіші виникають при ботулізмі: