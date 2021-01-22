У 36-річного львів’янина діагностували ботулізм після вживання домашнього паштету
Це вже другий випадок ботулізму на Львівщині у цьому році
У четвер, 21 січня, до інфекційного відділення Мостиської центральної районної лікарні госпіталізували 36-річного львів’янина з симптомами ботулізму. Це вже другий випадок ботулізму на Львівщині у 2021 році, повідомила ZAXID.NET головна державна санітарна лікарка Львівщини Наталія Тімко.
Чоловік перебуває у реанімації. З його слів, він вживав домашній консервований паштет, після якого йому стало погано.
«Чоловік скаржився на двоїння в очах, у нього були розширені зіниці, опущені повіки. Пацієнтові ввели п’ятикомпонентний протибутулінічний антитоксин. До речі, цього антитоксину залишилося ще три ампули. Стан пацієнта середньої важкості», – повідомила Наталія Тімко.
На щастя, ніхто із рідних пацієнта не постраждав, бо чоловік відкрив паштет і з’їв його сам.
До слова, нині львів' ян з інфекційними захворюваннями госпіталізують у інфекційні відділення районних лікарень, бо в Львівській обласній інфекційній лікарні лікують хворих на коронавірус. Це вже другий випадок ботулізму у цьому році. Перший випадок на Львівщині був зафіксований на початку січня. До Мостиської центральної районної лікарні госпіталізували 27-річного чоловіка, якому стало погано після споживання магазинних консервів. Після лікування його виписали додому.
Нагадаємо, що ботулізм – це гостра токсикоінфекція, викликана паличкою Clostridium botulinum і її токсином, що міститься в неправильно приготовлених і збережених консервах.
Основною причиною захворювання на ботулізм є продукти домашнього приготування: овочеві, грибні, м’ясні, рибні консерви, сирокопчені окости, солена, в’ялена та вуджена риба.
Симптоми, які найчастіші виникають при ботулізмі:
- порушення зору (двоїння або туман в очах), невиразність мови, може бути важко ковтати, відчуття сухості в роті, м'язова слабкість);
- загальна інфекційна інтоксикація: пронос, блювота, може незначно підвищитись температура, боліти живіт;
- пригнічені функції дихальних м'язів, внаслідок чого за відсутності терапії смерть зазвичай настає від дихальної недостатності;
- у дітей симптоми ботулізму можуть проявлятися у вигляді апатії, відмови від їжі, тривалого плачу, а також м'язової слабкості.