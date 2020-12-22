Статистика поширення інфекцій, що передаються повітряно-крапельним шляхом, суттєво зменшилася завдяки карантинному режиму, впровадженому через пандемію коронавірусу. Про це йдеться у матеріалі «Укрінформ».

Зазначається, що лікарі дійсно підтверджують вплив маскового режиму на зменшення показників захворюваності іншими інфекціями, що передаються повітряно-крапельним шляхом.

Наприклад, якщо за 10 місяців минулого року було виявлено 1884 випадків кашлюку, то у цьому році – 1033, йдеться у даних ЦГЗ. Вірусний менінгіт у тому році діагностували у 536 людей, а у 2020-му – у 55.

Відчутно впала захворюваність на туберкульоз. За останніми даними МОЗ, кількість нових хворих і рецидивів туберкульозу за перше півріччя 2020 року порівняно з аналогічним періодом 2019-го зменшилася на 27,4%, а в абсолютних числах з 13 512 до 9644.

Та найбільшу увагу привернула статистика захворюваності на кір, яка впала з майже 57 тис. випадків до усього 258.

За словами медиків, причини спаду захворюваності на кір потрібно розглядати у комплексі, і масковий режим хоч і сприяв такому покращенню, але не настільки відчутно.

Для цієї інфекції характерний циклічний перебіг з підйомами і спадами захворюваності. Окрім закінчення чергового циклу на захворюваність вплинуло і те, що вакцинація від кору упродовж двох попередніх років була зроблена на досить непоганому рівні.

Щодо поширення інших інфекцій загалом, то всі протиепідемічні заходи, починаючи від локдауну й закінчуючи миттям рук і носінням масок вплинули на їхнє поширення. Але, за словами медиків, також треба враховувати, що люди менше стали звертатися за медичною допомогою.

Але за даними Центру громадського здоров’я, інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ на 50 тижні на 10,1% більше аналогічного періоду минулого сезону. При цьому значно відрізняється віковий розподіл пацієнтів, що захворіли на грип та ГРВІ.

Якщо минулого року на 50 тижні діти до 17 років становили 69% від загальної кількості хворих на грип та ГРВІ, то тепер їхня частка 40,6%. Тобто, кількість дорослого населення з діагнозом ГРВІ та грип у поточному сезоні зросла майже вдвічі в порівнянні з минулим сезоном.

При цьому випадків грипу цього року наразі було виявлено всього 5%, при тому, якщо минулого року на такий же час – 15%.

Така ситуація із статистикою пояснюється тим, що пацієнтів з легкою чи середньою формою перебігу коронавірусної інфекції в реальності сімейні лікарі не направляють на ПЛР-тестування, а просто зазначають як пацієнтів з ГРВІ.