МОЗ внесло корективи у карантинні обмеження на період новорічно-різдвяних свят. Про це на брифінгу 10 грудня розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

На основі математичного моделювання МОЗ прогнозує збільшення кількості хворих, зокрема, на свята. За його словами, завдяки локдауну, відомство розраховує на ефект 40-50% зниження кількості інфікованих на цей період.

Він нагадав, що 9 грудня на засіданні уряду було ухвалено рішення подовжити карантинні обмеження помаранчевого рівня епіднебезпеки на території усієї країни до 28 лютого, з посиленням обмежень на період з 8 по 24 січня.

За його словами, в Новорічну ніч кафе, барам, ресторанам буде дозволено працювати до 1:00. Дозволяється організація новорічних святкувань без концертів, проведення офіційних спортивних заходів без глядачів.

З 1 січня буде продовжено роботу закладів громадського харчування до 23 години (зараз до 22:00) із забороною розрахункових операцій після 22 години.

Не дозволятиметься діяльність непродовольчих ринків, відвідування закладів освіти, крім дитсадків.

Водночас в період з 8 січня 2021 року до 00:00 годин 25 січня на території України діятимуть посилені карантинні заходи. Обмеження стосуватимуться роботи закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень та замовлень на винос), розважальних закладів, закладів торгівлі непродовольчими товарами; роботи закладів культури і проведення культурних масових заходів.