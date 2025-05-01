Сховок із сигаретами виявила собака кінолога на прізвисько «Дана»

У четвер, 2 травня, на митному посту «Дякове», що на українсько-румунському кордоні, службовий собака митниці виявив у позашляховику закарпатця тайник з сигаретами. На контрабандиста складуть протокол, який передбачає конфіскацію автомобіля.

Як повідомили у Закарпатській митниці, 61-річний закарпатець на BMW X5 обрав для перетину кордону «зелений коридор». Сховок з сигаретами виявила собака кінолога на прізвисько «Дана».

«Митники застосували ендоскоп і натрапили на спеціально виготовлений тайник у днищі автомобіля. Аби дістатися до контрабандних сигарет, довелося розбирати транспортний засіб та знімати колеса», – зазначили на митниці.

Наразі зі сховку вилучили 50 блоків сигарет. Після підрахунку загальної кількості прихованого тютюну на водія складуть протокол за ч.1 статті 483 Митного кодексу України. Санкції передбачають штраф від 50 до 100% вартості предметів правопорушення та їх конфіскацію разом з автомобілем.