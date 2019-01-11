У Балтійському морі зник безвісти український моряк

Чоловік найімовірніше випав за борт, його шукають в морі вже майже добу

СвітКатерина Чурилова, сьогодні, 17:352030

До теми

У Балтійському морі зник безвісти український моряк
Зниклого моряка розшукують за допомогою рятувального судна Kapitan Poinc та гелікоптера

У Балтійському морі неподалік міста Владиславово на півночі Польщі за борт корабля випав 29-річний український моряк. Польські рятувальники провели пошукову операцію, проте українця не знайшли.

Як повідомило «Польське радіо», інцидент трапився близько 22-ї години 10 січня в акваторії неподалік міста Владиславово Поморського воєводства. Те, що член екіпажу зник безвісти, команда торгового корабля Situla виявила лише під час швартування у порту Ґдині.

Уночі, після отримання інформації про зникнення українського моряка, польські рятувальники розпочали рятувально-пошукову операцію. У ній брали участь судна Морської служби пошуку та порятунку (SAR), Водної волонтерська служби швидкої допомоги (WOPR) та прикордонники.

Пошуки в акваторії в межах п’яти морських миль від узбережжя в районах Пуцької та Ґданської заток тривали майже п’ять годин. Проте вони не мали результатів, тож операцію зупинили приблизно о сьомій ранку. «Шанси на виявлення українського моряка живим близькі до нуля», – повідомили тоді представники Морської службі пошуку та порятунку.

За деякий час пошуки моряка, який найімовірніше випад за борт судна, відновили. Наразі відомо, що українець перед зникненням був у рятувальному жилеті.

Як розповів речник Морської служби пошуку і спасіння Рафал Ґек, у відкритому морі зниклого моряка шукає гелікоптер Військового флоту, а в затоці – рятувальний корабель Kapitan Poinc. Пошуки триватимуть до сутінків.

Повідомляється, що погодні умови у Балтійському морі добрі, але температура води становить приблизно 4 градуси. У ній людина може залишатися живою лише протягом кількох годин.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Внаслідок аварії вантажного судна в Чорному морі загинули четверо українців ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук