У Балтійському морі зник безвісти український моряк

Зниклого моряка розшукують за допомогою рятувального судна Kapitan Poinc та гелікоптера

У Балтійському морі неподалік міста Владиславово на півночі Польщі за борт корабля випав 29-річний український моряк. Польські рятувальники провели пошукову операцію, проте українця не знайшли.

Як повідомило «Польське радіо», інцидент трапився близько 22-ї години 10 січня в акваторії неподалік міста Владиславово Поморського воєводства. Те, що член екіпажу зник безвісти, команда торгового корабля Situla виявила лише під час швартування у порту Ґдині.

Уночі, після отримання інформації про зникнення українського моряка, польські рятувальники розпочали рятувально-пошукову операцію. У ній брали участь судна Морської служби пошуку та порятунку (SAR), Водної волонтерська служби швидкої допомоги (WOPR) та прикордонники.

Пошуки в акваторії в межах п’яти морських миль від узбережжя в районах Пуцької та Ґданської заток тривали майже п’ять годин. Проте вони не мали результатів, тож операцію зупинили приблизно о сьомій ранку. «Шанси на виявлення українського моряка живим близькі до нуля», – повідомили тоді представники Морської службі пошуку та порятунку.

За деякий час пошуки моряка, який найімовірніше випад за борт судна, відновили. Наразі відомо, що українець перед зникненням був у рятувальному жилеті.

Як розповів речник Морської служби пошуку і спасіння Рафал Ґек, у відкритому морі зниклого моряка шукає гелікоптер Військового флоту, а в затоці – рятувальний корабель Kapitan Poinc. Пошуки триватимуть до сутінків.

Повідомляється, що погодні умови у Балтійському морі добрі, але температура води становить приблизно 4 градуси. У ній людина може залишатися живою лише протягом кількох годин.