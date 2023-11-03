У бельгійському місті Гент під час шторму «Кіаран» загинув 5-річний українець. Про це повідомляє бельгійське видання Het Nieuwsblad.

За інформацією ЗМІ, 5-річний хлопчик і ще одна 3-річна дитина перебували в парку на спортивному майданчику, коли містом пройшовся шторм.

Відомо, що на дітей впала гілка дерева. Хлопчик помер пізніше в лікарні. Друга дитина зазнала легких травм, її життю нічого не загрожує.

На питання, чому діти гралися на вулиці під час шторму, про який неодноразово попереджали, міська влада не відповіла. Посольство України в Бельгії в поки не коментувало цю інформацію.

Прокуратура Східної Фландрії проводить щодо цього розслідування, зазначили журналісти Het Nieuwsblad.

Загалом щонайменше семеро людей загинули під час шторму «Кіаран», який почався у Західній Європі в четвер, 2 листопада. Наразі відомо про загиблих у Франції, Нідерландах, Іспанії, Німеччині та Бельгії.