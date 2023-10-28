Через повалені дерева ускладнено рух транспорту

У суботу, 28 жовтня, у Шевченківському районі Києва внаслідок падіння дерева загинув чоловік. Про це повідомила прес-служба КМДА.

У КМДА зазначили, що у Києві спостерігаються сильні пориви ураганного вітру. За інформацією Українського гідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця дня 28 жовтня пориви вітру можуть сягати 25-28 м/c (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

«Так, наразі в місті зафіксовано кілька випадків травмування людей через негоду. У Шевченківському районі дерево впало на людину. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але від отриманих важких травм чоловік помер», – йдеться у повідомленні КМДА.

Також у Шевченківському районі через падіння гілок жінка отримала травму хребта. Потерпілу госпіталізували.

На Берестейському проспекті дерево впало на автомобіль. Людина, яка перебувала у транспортному засобі, від госпіталізації відмовилась.

Оперативні підрозділи комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) «Київська служба порятунку» чергують цілодобово. У КМДА закликали містян бути обережними, враховувати погодні умови і без нагальної потреби не виходити на вулицю.

Негоду у Києві окремо прокоментувала патрульна поліція. Силовики попередили, що через повалення дерева на Брест-Литовському шосе в напрямку столиці частково ускладнено рух транспорту.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що в Подільському районі Києва теж дерево впало на чоловіка – він загинув. Кількість жертв негоди збільшилась до двох.

В Оболонському районі поривом вітру відірвало частину металевої конструкції зупинки громадського транспорту і травмувало жінку.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що загиблими є чоловіки віком 65 і 35 років. Також 7 мешканців Києва отримали травми й переломи. П'ятьох медиків госпіталізували в лікарні столиці. Двом надали допомогу на місці.

«На цю годину зафіксовані факти падіння чи пошкодження понад 250 дерев. На ліквідацію наслідків буревію задіяні 34 одиниці техніки та 208 працівників Аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд» та аварійні бригади комунальників в районах міста», – йдеться у повідомленні.

До слова, станом на ранок суботи, 28 жовтня, через сильний вітер та дощ на Львівщині без електропостачання залишилися 132 населених пункти.