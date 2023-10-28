Вітер та дощ прогнозують в суботу протягом цілого дня

Станом на ранок суботи, 28 жовтня, через сильний вітер та дощ на Львівщині без електропостачання залишилися 132 населених пункти. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Через сильні дощі та пориви вітру на Львівщині станом на цю годину без електропостачання 132 населених пункти (49 – повністю, 83 – частково)», – йдеться в повідомленні голови ЛОВА вранці 28 жовтня.

Над відновленням живлення уже працюють 240 фахівців «Львівобленерго», залучили 84 одиниці техніки.

За прогнозом Львівського гідрометцентру, у суботу на Львівщині очікують пориви західного вітру 15-20 м/с (вночі до 28 м/с) та грози.