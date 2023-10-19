Пошкоджена електроопора впала і знеструмила низку населених пунктів

У селі біля Львова двоє чоловіків вкрали метал із електроопори, унаслідок чого вони обвалились і знеструмили споживачів. Ремонт енергосистеми і нова опора коштувала 2,8 млн грн.

Як повідомили 19 жовтня в поліції, двоє мешканців одного з сіл поблизу Львова у липні 2023 року самовільно демонтували з електроопори метал, після чого опора обвалилась. Унаслідок цього низка споживачів залишилась без електрики, вартість ремонтних робіт та нової електроопори становить близько 2,8 млн грн.

«Пізно ввечері чоловіки підійшли до електроопори по якій подавався електричний струм, за допомогою накидних ключів вони зняли 9 металевих кутів. Внаслідок чого послабилась стійкість конструкції. В подальшому це призвело до падіння та руйнування об’єктів електроенергетики і їх роботи», – повідомили в прокуратурі.

32-річному та 59-річному чоловікам слідчі повідомили про підозру в умисному пошкодженні об'єктів електроенергетики за ч. 2 ст. 194-1 ККУ. За вчинене їм загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.