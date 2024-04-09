Через демонтаж елементів електроопора біля Жовкви впала

Жовківський районний суд Львівщини виніс вирок двом збирачам металу, які порізали на брухт працюючу електроопору. Чоловіків звільнили від тюремного ув’язнення, призначивши умовні терміни, але зобов’язали виплатити 2,8 млн грн «Укренерго» та компенсувати 70 тис. грн за проведені експертизи.

Як вказано у вироку суду, який винесли у квітні 2024 року, випадок трапився ввечері 26 липня 2023 року у селі Оплітна, що неподалік Жовкви. Двоє чоловіків, Роман Скоропад та Михайло Білецький, підійшли до працюючої електроопори та демонтували дев'ять металевих поперечин, які утримували опору. Через демонтаж елементів електроопора впала.

Пошкоджена електроопора впала і знеструмила низку населених пунктів (фото поліції)

Поліція розшукала чоловіків та порушила щодо них кримінальну справу за фактом умисного пошкодження об’єктів енергетики. У матеріалах справи вказано, що обвинувачені вчинили це задля власного збагачення. Обоє обвинувачених визнали свою провину та заявили, що готові відшкодувати завдану «Укренерго» шкоду – 2,8 млн грн.

Справу розглянув суддя Роман Ясиновський, який дослідив усі матеріали та визнав Романа Скоропада та Михайла Білецького винними у кримінальному правопорушенні, призначивши кожному по три роки тюрми, але звільнив їх від відбування покарання з іспитовим терміном у півтора року кожному. Вони мають відшкодувати 2,8 млн грн «Укренерго», а також 70 тис. грн за проведені експертизи. Вирок ще можна оскаржити.