Підозрюваним загрожує до 8 років ув’язнення

Правоохоронці оголосили підозри посадовцю Берегівської міської ради та директору комунального підприємства мерії, які привласнили 285 тис. грн з 800 тис. грн, передбачених на ремонт тротуару. Їм загрожує до 8 років ув’язнення.

За інформацією Prozorro, йдеться про капітальний ремонт тротуару на вул. Стефаника у Берегові. Тендер, оголошений Управлінням міського господарства та благоустрою Берегівської міської ради, у липні 2025 року без конкуренції виграло КП «Міська шляхова ремонтно-будівельна дільниця», погодившись виконати роботи за 800 тис. грн.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у п’ятницю, 23 жовтня, обсяги виконаних робіт у документах були значно більшими, ніж насправді. Попри це, підозрювані підписали акти із фіктивними даними та використали їх для оплати робіт.

«Посадовець міськради та керівник комунального підприємства діяли за попередньою змовою: один підписав документи від імені підрядника, інший – від імені замовника, після чого кошти перерахували на рахунок підприємства», – зазначили правоохоронці.

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Договір підряду підписали начальник Управління міського господарства та благоустрою Берегівської міської ради Олександр Кисіль та директор комунального підприємства «Міська шляхова ремонтно-будівельна дільниця» Берегівської міської ради Олексій Мельничин.

Підозрюваним інкримінують службове підроблення та заволодіння чужим майном в умовах воєнного стану, вчинене за попередньою змовою групою людей (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28 – ч. 1 ст. 366 КК України). Санкції статей передбачають до 8 років ув’язнення. Суд відправив чиновників під нічний домашній арешт, їх можуть відсторонити від займаних посад.