Йдеться про реконструкцію будівлі їдальні під стоматологічний факультет

Правоохоронці оголосили підозру керівнику ТОВ «Свалява Міськбуд» Володимиру Дев’яну, який разом з інженером технагляду привласнив 2,6 млн грн на реконструкції їдальні під стоматологічний факультет Ужгородського університету.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у четвер, 15 жовтня, йдеться про реконструкцію будівлі на Бамі, яку проводили у 2020–2021 роках. За інформацією Prozorro, тендери на 14,4 млн грн у 2019 році та закупівлі по 6,8 млн грн кожна – у травні та липні 2021 року – дісталися компанії «Свалява Міськбуд», яка належить підприємцю з Мукачівщини Володимиру Дев’яну.

Правоохоронці встановили, що підрядник вносив до актів виконаних робіт інформацію, яка не відповідала фактичному стану справ. Зокрема, у документах зазначали більші обсяги використаних матеріалів і виконаних робіт, аніж було насправді. Водночас частину передбачених робіт виконали не в повному обсязі, а частину не виконали взагалі.

«Зокрема, “на папері” збудували перекриття між двома поверхами, провели утеплення та фіктивно виконали низку інших робіт. Підозрювані підписами заактували нібито виконані роботи, на підставі чого підряднику перераховували кошти із бюджету», – розповіли у прокуратурі.

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Загальна сума завищення вартості робіт склала понад 2,6 млн грн. Підряднику та інженеру з технагляду інкримінують привласнення бюджетних грошей в особливо великих розмірах за попередньою змовою, а також у службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Санкція статей передбачає до 12 років ув’язнення.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Свалява Міськбуд» зареєстроване на Закарпатті у 2004 році та належить родині місцевого бізнесмена Володимира Дев’яна. Підприємця вже звинувачували у привласненні бюджетних грошей, запідозривши у розтраті 2,2 млн грн під час будівництва реабілітаційного центру в Рахові. У квітні 2026 року суд виправдав посадовця, не виявивши в його діях кримінального правопорушення.