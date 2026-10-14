Працівниці медзакладу загрожує 6 років тюрми

Правоохоронці викрили зловживання під час закупівлі електроенергії для Ужгородської міської багатопрофільної клінічної лікарні. Посадовиці медзакладу загрожує до 6 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у середу, 14 жовтня, йдеться про закупівлю електроенергії на 2025 рік, на яку медзаклад заклав понад 26 млн грн.

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За інформацією Prozorro, лікарня оголосила закупівлю 25 грудня 2024 року, вказавши контактною особою Юлію Берланюк. За підряд змагалися вісім енергетичних компаній, а найменшу суму запропонувало ТОВ «Толк Україна» – 21,9 млн грн. Загалом підозрювана відхилила пропозиції шести учасників, які були дешевшими.

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Формальним поясненням назвали відмову постачальників укладати договори. Водночас під час розслідування правоохоронці не встановили письмових підтверджень таких відмов.

«Договір уклали саме з дорожчим постачальником, зазначивши у проєкті спеціальну формулу розрахунку вартості електроенергії. Це дозволило закласти у початкову вартість електроенергії додаткову надбавку, а згодом ще раз збільшувати ціну через зміни на ринку. В результаті, на підставі додаткових угод, упродовж 2025 року вартість електроенергії підвищували тричі», – розповіли у прокуратурі.

Переможцем торгів стала київська компанія «Гарантований постачальник», яка за даними аналітичної системи Youcontrol, належить громадянину Грузії Елгуджі Оманідзе. 30 грудня 2024 року договір на постачання електроенергії на 25,9 млн грн з переможцем аукціону підписав директор Ужгородської міської багатопрофільної клінічної лікарні Олег Голуб.

За висновками експерта, сума збитків лікарні склала понад 5 млн грн.

Працівниці медзакладу інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає від 3 до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років, зі штрафом від 8,5 тис. грн до 17 тис. грн.