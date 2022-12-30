У Бережанській громаді на Тернопільщині вручатимуть повістки порушникам, які запускатимуть піротехніку під час новорічно-різдвяних свят. У громаді вже створили групи спостереження, які чергуватимуть та слідкуватимуть за дотриманням порядку. Голова громади додає, що повістки вручатимуть усім, навіть дівчатам чи пенсіонерам.

Про заборону запуску піротехніки повідомив голова Бережанської громади Ростислав Бортник у четвер, 29 грудня. За його словами, у громаді вже створили групи спостереження з числа тероборони, поліції та представників військкомату. Вони слідкуватимуть за дотриманням порядку та патрулюватимуть територію.

«Хочеш запускати салюти? Ми допоможемо тобі, і дамо повістку в ЗСУ! Навіть якщо ти дівчина чи пенсіонер. Ну і ще квитанцію на сплату солідного штрафу, величина якого дорівнює величині зарплатні військових! Для особливо хоробрих, на всій території нашої громади, та й України в цілому, салюти та фейєрверки дозволено запускати тільки нашим захисникам та ППО», – звернувся до мешканців громади Ростислав Бортник.

Зазначимо, що цьогоріч по всій Україні категорично заборонено запускати будь-яку піротехніку. Порушникам, які ігноруватимуть заборону, загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність. Зокрема, порушення підпадає під статтю 296 ККУ (хуліганство), яка передбачає мінімум 17 тис. грн штрафу.