У березні у Львові створять ще один будинок сімейного типу

Четвертий ДБСТ створили у грудні 2016 року

У Львові планують створити ще один дитячий будинок сімейного типу. Це вже буде п’ятий за рахунком у місті. Зараз там проводять внутрішні роботи, відкриття заплановане на березень, повідомляє прес-служба ЛМР.

«Бачимо необхідність у створенні й наступного, шостого дитячого будинку сімейного типу. Будемо й надалі шукати батьків-вихователів та кандидатів в прийомні батьки, всіляко сприятимемо роботі дитячої дорадчої ради при Львівській міській раді», ‒ розповів начальник відділу «Служба у справах дітей» ЛМР Ростислав Тимків 17 січня під час звітування про роботу відділу.

Протягом минулого року у двох ДБСТ провели поточний ремонт , для всіх закладів придбали техніку та необхідні речі ‒ принтер, кухонний комбайн, кондиціонер, сушильну машину, морозильні камери, холодильник, велосипед, мультиварку, хлібопіч, меблі в дитячу кімнату, постіль, посуд та господарське приладдя.

Загалом у чотирьох львівських дитячих будинках сімейного типу виховуються 35 дітей (ще двоє рідних).

Також в 11 прийомних сім’ях виховується 16 дітей. Загалом на початок 2018 року із 526 дітей сімейними формами виховання охоплено 484 дітей (92,0%).

Також, за словами Ростислава Тимківа, у 2018 році два інтернати Львова ‒ на вул. Просвіти та Таджицькій ‒ припинять своє функціонування як заклади інституційного догляду та виховання.

У загальноосвітній школі-інтернаті №2 на вул. Просвіти навчається 134 дитини, з них 92 дитини є мешканцями м. Львова. В дитячому дошкільному будинку №1 на вул. Таджицькій перебуває 53 дітей, з яких 30 львів’ян. Більшість з них мають батьків.

«Робота служби направлена на спонукання батьків до виконання батьківських обов’язків, повернення дітей у сім'ю та у разі потреби – вжиття заходів щодо своєчасного надання дитині статусу дитини, позбавленої батьківського піклування», ‒ наголосив начальник відділу «Служба у справах дітей» ЛМР Ростислав Тимків.

Загалом у Львові на початку 2018 року є 526 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що складає 0,4% від загальної кількості дітей у Львові. Впродовж року 77 дітям надано статус, зокрема – для 16 дітей-сиріт та 61 дитини, позбавленої батьківського піклування. Торік було усиновлено 33 дітей.

Відділ запрошує до співпраці людей, які готові стати патронатними батьками для дітей. На сайті ЛМР створено окрему кнопку – «Патронатна сім’я», де можна заповнити заявку кандидата.

«Щодо подальших планів, то ми бачимо профілактичну роботу в районах більш конкретизовано, щоб була відповідальна людина, яка буде вести роботу в кожному секторі. При необхідності, буде створено оперативну групу для дій в екстрених ситуаціях. І мета цих зміни роботи має звестися до того, щоб в кризову сім’ю, де тільки починаються проблеми, прийшли відповідні служби і разом з батьками шукали вирішення цієї проблеми, щоб зберегти цю сім’ю», ‒ пояснив Ростислав Тимків.