У Бібрці поліція затримала 64-річного чоловіка, який дерев’яною палицею убив молодшого брата. Як повідомили у поліції, між братами виник конфлікт, під час якого старший завдав молодшому багато ударів дерев’яною палицею по голові. У неділю, 28 березня, під час перевірки оперативної інформації про ймовірне вбивство тіло 61-річного мешканця Бібрки у підсобному приміщенні біля будинку виявив дільничний офіцер.

«Криміналісти виявили у загиблого перелом руки та чисельні травми голови, які й стали причиною смерті. Проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що до вчинення злочину причетний рідний брат загиблого, старший за нього на 3 роки. Напередодні між ними виник конфлікт, під час якого старший брат завдав молодшому численних ударів дерев’яною палицею по голові», – розповіли у поліції.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство), Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За скоєне чоловікові загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.