Рішення Олександра Лукашенка щодо контролю цін призвели до відтоку врожаю за кордон

У Білорусі виник справжній картопляний дефіцит, це сталося через втручання влади в економіку. Рішення очільника країни Олександра Лукашенка щодо жорсткого контролю цін на продукти призвели до масового відтоку врожаю в Росію і браку цього овоча на білоруських полицях.

Як пише Politico, ще в жовтні 2022 року Олександр Лукашенко запровадив жорсткий контроль цін, щоби стримати інфляцію. Але замість стабільності отримали дефіцит – вирощувати картоплю стало економічно невигідно. Урожай у 2024 році скоротився на чверть, до 3,1 млн тонн (у 2023-му було 4,2 млн тонн).

Через низькі ціни на внутрішньому ринку виробники почали масово вивозити картоплю в Росію, де ціни вдвічі вищі. У підсумку Білорусь продала туди 200 тис. тонн і навіть обійшла Єгипет, ставши найбільшим постачальником картоплі до РФ.

У грудні 2024 року режим Лукашенка запровадив ліцензування експорту, намагаючись зупинити відтік. Але фермери почали хитрувати – вивозити якісну картоплю під виглядом гнилої.

Тим часом білоруси скаржаться: картопля зникла з прилавків, а якщо й з’являється, то дрібна, зіпсована і дорога. Люди вимушено переходять на заморожені напівфабрикати, пише DW.

Навесні 2025 року, щоб хоч якось розв’язати проблему, держава послабила контроль цін та дозволила імпорт з країн ЄС, яких раніше вважали «недружніми».

Лукашенко ж назвав брак картоплі «штучною провокацією», погрожує арештами і відкрив гарячу лінію для доносів на магазини, які «непропорційно» підвищують ціни або не продають картоплю взагалі.

«Картоплі було достатньо. Але поставки обмежили, щоб продемонструвати шкоду втручання президента в ціноутворення. А коли Комітет держконтролю прийшов і поклав наручники на стіл, картопля знайшлася», – заявив він на нараді. На думку Лукашенка, надмірне захоплення картоплею загрожує набором зайвої ваги, а запропонована ним дієта сприятливо позначиться на фігурі: «Якщо ми будемо їсти картоплю, як пишемо в «тіктоках», то худенькими не будемо». Такі заяви з’явилися на тлі дефіциту картоплі на прилавках країни.