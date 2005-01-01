У Білорусі на святкуванні «Дня волі» по всій країні затримують активістів

Затримання активістів на пл. Якуба Коласа в Мінську (25 березня 2018 року)

У Білорусі затримують активістів, які потенційно можуть організувати несанкціоновану ходу в Мінську на «День волі». Про це повідомляє «Єврорадіо».

Зокрема, як зазначається в повідомленні, у столиці за грати вже потрапили Володимир Некляєв, Євген Афнагель, В'ячеслав Сівчик та ряд інших опозиціонерів, а серед них і лідер опозиції Микола Статкевич. Перед тим він повідомляв, що побоюється виходити зі свого будинку, оскільки будівля оточена співробітниками спецслужб. Затримання напередодні проходили і в регіонах, тривають вони і в неділю, 25 березня.

Так, поета і громадського діяча, колишнього політв'язня Славоміра Адамовича затримали в Мар'їній Гірці. Його вивели з електрички, на якій він збирався їхати до Мінська на святкування 100-річчя проголошення державної незалежності Білоруської народної республіки і повели до поліційної дільниці, написав у Facebook прес-секретар руху солідарності «Разам» Олена Товста.

Крім того, на сайті «Хартія'97» повідомляється, що на виїзді з Бобруйська затримали п'ятьох активістів Білоруської соціал-демократичної партія (БСДП), які їхали на дозволений владою мітинг-концерт у Мінську.

Також по дорозі до Мінська була затримана журналістка Ольга Чайчіц.

Як повідомлялося, влада Білорусі з нагоди 100-річчя проголошення державної незалежності Білоруської народної республіки (День волі) дозволила в Мінську лише мітинг і концерт біля Оперного театру. Дозволу на ходу немає. Окрім того поліція не дозволяє розгортати національні біло-червоно-білі прапори та політичні гасла.