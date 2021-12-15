Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав зміни до Кримінального кодексу країни. Тепер за заклики ввести санкції проти Білорусі загрожує до 12 років тюрми. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Лукашенка.

Цей закон запроваджує кримінальну відповідальність за заклики до застосування санкцій щодо Республіки Білорусь, її громадян та організацій.

Так, до 6 років позбавлення волі загрожує за спонукання, звернені до пересічної людини. До 10 років ув'язнення грозить за заклики про санкції, якщо вони звернені до іноземних держав, міжнародних організацій.

Якщо запровадити санкції закликав посадовець, використовуючи свої службові повноваження, або якщо такі заклики призвели до тяжких наслідків – від чотирьох до дванадцяти років позбавлення волі.

У прес-службі Лукашенка заявили, що цей закон буде «адекватною відповіддю на спроби заподіяння шкоди національній безпеці з боку деструктивних сил».

Нагадаємо, що 2 грудня ЄС оприлюднив п'ятий пакет персональних санкцій щодо Білорусі, до якого увійшли 17 людей та 11 організацій, зокрема компанії «Белоруснефть», «Белшина», «Гродно Азот».

Таким чином загальна кількість фігурантів санкційного списку ЄС зросла до 183 фізосіб та 26 організацій. Санкції передбачають заборону на в'їзд до ЄС для фізичних осіб, а також заморожування рахунків фізосіб та організацій. Крім того, європейським громадянам та компаніям заборонено передавати кошти фігурантам цих списків.

Паралельно санкції щодо Білорусі розширили США, Велика Британія та Канада. Захід пішов на такі нові кроки, бо звинувачує Білорусь у міграційній кризі на кордоні з Польщею та іншими державами ЄС.