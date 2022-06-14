Прокуратура через суд скасувала продаж приміщення пожежного депо у місті Дубно за 187 тис. грн. Будівлю міськрада продала місцевому бізнесмену та депутату Віктору Богомазу ще в 2013 році, але виявилось, що вона взагалі не мала права цього робити, оскільки приміщення було заборонено відчужувати. Судова тяганина у цій справі тривала з 2015 року, врешті суд постановив повернути будівлю у власність громади.

Про вирок господарського суду Рівненщини стало відомо у вівторок, 14 червня, після повідомлення прес-служби прокуратури області. Зазначається, вже вже декілька років прокуратура вимагала через суд скасувати рішення Дубенської міськради про продаж пожежного депо, площа якого становить майже 300 м2.

«Йдеться про один із об’єктів нерухомості майнового комплексу колишнього військового містечка у місті Дубно на вулиці Семидубській, який прийнятий у комунальну власність винятково для забезпечення потреб територіальної громади, однак у подальшому, на підставі незаконного рішення органу місцевого самоврядування, відчужений та переданий у власність фізичної особи», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що це рішення міськрада прийняла в 2013 році. За інформацією видання «Рівне вечірнє», будівлю за 187 тис. грн купив дубенський бізнесмен та депутат міськради від партії «Громадянська позиція» Віктор Богомаз. У приміщенні він планував відкрити магазин.

В листопаді 2021 року Верховний суд частково задовольнив касаційну скаргу прокуратури, а справу направив на новий розгляд до господарського суду.

«Вже рішенням господарського суду Рівненської області договір купівлі-продажу будівлі вкотре визнано недійсним. Таким чином пожежне депо підлягає поверненню у власність Дубенської територіальної громади», – повідомляє прокуратура.