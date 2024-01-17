Фільм провалився у прокаті навіть в Росії

Через тиск з боку міської влади у Болоньї адміністрація культурного центру під назвою Villa Paradiso скасувала показ фільму «Свідок». Відомо, що мер міста Маттео Лепоре закликав центр відмовити організатором показу, адже фільм є антиукраїнською пропагандою.

В основу картини Давида Дадунашвілі події у Бучі. Головний герой фільму – відомий скрипаль з Бельгії Деніель Коен. Перед початком повномасштабного вторгнення він з дружиною приїздить виступити перед киянами, але потрапляє до Бучі. Російські пропагандисти спробували перекласти власні воєнні злочини на ЗСУ.

Картина, бюджет якої складає 200 млн рублів (близько 155 тис. доларів), вийшла настільки поганою, що провалилась у прокаті.

Картину мали показати в Болоньї 27 січня. Організатори пообіцяли провести покази «Свідка» наприкінці січня в римському передмісті Остія, Генуї та Турині.

Нагадаємо, раніше влада італійської Модени відмовила у проведенні пропагандистської конференції про «відновлення» Маріуполя.