Службове розслідування виявило неналежний контроль за організацією харчування вихованців

У Бориславі виконувачці обов'язків керівника дитячого садка №11 «Калинонька» Марії Романів оголосили догану через порушення в організації харчування вихованців. Підставою для перевірки стала публікація Шербаник Мар'яни в соціальних мережах із фотографією дитячого сніданку: на тарілках були макарони та шматок хліба. Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Львівській області в п'ятницю 6 листопада.

Фахівці Держпродспоживслужби звернули увагу на допис, у якому автор висловив обурення харчуванням дітей у дитсадку «Калинонька». До публікації додали фотографію сніданку, який, за словами автора, подали вихованцям закладу. На знімку видно макарони та шматок хліба.

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Автор допису поставив під сумнів повноцінність такого сніданку та поцікавився, скільки бюджетних коштів виділяють на харчування однієї дитини і як їх використовують. «Шановне керівництво відділу освіти, ви самі б таким снідали? Чи, може, своїх дітей так годуєте? Макарони та шматок хліба! Це що, повноцінне харчування для маленьких дітей? Мені дуже цікаво, скільки бюджетних коштів виділяється на харчування однієї дитини й куди вони витрачаються?» – йдеться у дописі.

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фото Шербаник Мар'яни у Facebook

Щоб встановити обставини ситуації, Держпродспоживслужба скерувала офіційний запит до Бориславського відділу освіти. Після цього у дитсадку провели службове розслідування.

За його результатами виконувачці обов'язків керівника закладу оголосили догану. Причиною стало неналежне виконання посадових обов'язків у частині контролю за організацією харчування дітей, а також порушення відповідних вимог.

Після перевірки у дитсадку посилили нагляд за приготування їжі, якістю та безпечністю продуктів і дотримання санітарних норм.