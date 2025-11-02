Першу зупинку за пілотним проєктом встановили на вул. Коваліва

У Бориславі реалізували пілотний проєкт нової зупинки громадського транспорту. Якщо конструкція пройде тестування, такі зупинки замінять по всьому місту.

Як повідомила Бориславська міська рада, тестову зупинку встановили на вул. Коваліва. Її облаштували працівники комунального підприємства «Еко-Місто».

«Зупинка вирізняється сучасним і зручним дизайном: має металевий каркас, огороджений панелями з гартованого скла, покрівлю з профнастилу з дерев’яним оздобленням, а також містку лавку. На стінках нанесено бренд міста, що додає впізнаваності. Навколо зупинки вимостили бруківку, зробивши територію охайною та зручною для пішоходів», – повідомили в міській раді.

Якщо конструкція отримає позитивні відгуки мешканців і добре зарекомендує себе в експлуатації, подібні зупинки планують встановлювати й в інших районах громади.