Наступний крок має бути передача мережі на баланс Водоканалу

Мешканці житлового комплексу «Винна парк» будинків у Винниках скаржаться, що біля їхнього ЖК вже тривалий час витікають каналізаційні стоки. Голова місцевого ОСББ стверджує, що водопровідні й каналізаційні мережі не перебувають на балансі «Львівводоканалу» через те, що управлінська компанія відмовляється надати відповідні документи. А отже доглядати за ними і ремонтувати немає кому.

Два будинки «ЖК Винний парк» на вулиці Винна Гора, 26 та 28 звела скандальна львівська будівельна компанія «Рубікон Груп». Забудовник після зведення ЖК не надав «Львівводоканалу» карти каналізаційних мереж, натомість призначив власну управлінську компанію «Рубконгруп сервіс» обслуговувати ЖК. Однак мешканці скористались законним правом і створили власне ОСББ «Винна Гора 28» і хотіли самостійно обслуговувати свої будинки. Натомість управлінська компанія відмовилась передавати ОСББ документи на будинок. Справу розглянув суд і виніс рішення на користь ОСББ, але документи на будинки власники житла так і не отримали.

У коментарі ZAXID.NET голова ОСББ Валерій Іваньо, який є двоюрідним братом ексдиректора будівельної компанії «Рубікон Груп» Тараса Іваня, зазначив, що за допомогою комунальників критичну ситуацію вдалось вирішити, проте проблема залишається – документів на мережі в ОСББ немає, а відтак «Львівводоканал» не може взяти їх на баланс.

«”Львівводоканал” має цим займатися, але вони хочуть, щоб це було відповідальністю мешканців будинків. Я не згідний з цим. Це комунальна дорога і це проблеми міської влади», – каже Валерій Іваньо. Він наголосив, що комунальні служби не зробили від початку все як слід, оскільки, за його словами, комунальники заасфальтували один з люків, через що і забилася каналізація. Він також додав, що витік нечистот – це не єдина проблема мешканців ЖК «Винна Гора», оскільки є порушення всередині будинку, зокрема у вентиляційних системах.

ZAXID.NET звернувся до начальника відділу «Офісу Львівської громади у м. Винники» Богдана Шустера, який зазначив, що наступним кроком має бути реєстрація адреси вул. Винна Гора, 26 та 28 у «Львівводоканалі». «Раніше “Львівводоканал” подавав звернення забудовнику на отримання карти мереж. Забудовник не передав карту і не хоче йти на контакт», – зазначив Богдан Шустер.

За його словами, ОСББ виграло суд щодо отримання карти каналізаційної мережі, однак навіть після цього управлінська компанія з орбіти забудовника «Рубікон Груп» не надала відповідної інформації.

Богдан Шустер наголосив, що найближчим часом відбудеться нарада з директоркою департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Оксаною Пригодою, де вирішать нагальне питання каналізації на вул. Винна Гора.

На питання хто має вирішувати проблему з каналізацією – мешканці ЖК чи «Львівводоканал» – Богдан Шустер відповів: «Як би мало бути? Правильно воно вже не буде ніяк. Від початку будівництва не було правильно».

У Винниках є ще один проблемний ЖК забудовника «Рубікон Груп». Йдеться про ЖК «Рубікон Сіті» на вулиці Кільцевій 13, 15, 17. Біля цих будинків протікає струмок, куди стікають нечистоти з околиць. Мешканці цього ЖК скаржаться на сильний сморід, а голова місцевого ОСББ Андрій Драган каже, що така ситуація триває вже понад три роки: «Приїжджала комісія екологів, і всі тільки щось обіцяють, але проблему не вирішують».

«Коли фекалії затопили підвал, і люди не могли туди зайти, то аж тоді щось зробили», – наголосив Андрій Драган і додав, що корінь проблеми все ж таки не вирішили.

Богдан Шустер зазначив, що біля ЖК «Рубікон Сіті» є переливна труба каналізаційної станції, яка не працює належним чином: «Мали би включатися генератори, але їхня робота не автоматизована. Тому відбуваються аварійні зливи». Каналізація, яку не встигають відкачати виливається назовні через люки. Андрій Драган додав, що це питання також обговорюватимуть на зустрічі з Оксаною Пригодою.

Нагадаємо, що у грудні 2023 року «Рубікон Груп» не сплатила «Львівобленерго» близько півтора мільйона боргу за електроенергію, за що. мешканцям відключили світло.