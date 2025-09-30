Суддя Христина Мисько частково задовольнила клопотання прокурора, наклавши арешт на дві ділянки «Богемії»

У вівторок, 30 вересня, Галицький районний суд Львова частково задовольнив клопотання прокурора, арештувавши дві земельні ділянки ТзОВ «Богемія» у справі про легалізацію (відмивання) майна. Співвласницею цієї фірми, яка звела готельний комплекс біля озера у Мостиськах, є Марта Іваньо – дружина ексдиректора будівельної компанії «Рубікон Груп» Тараса Іваня, який є підозрюваним у справі про масштабне шахрайство.

Прокурор клопотав про накладення арешту на дві земельні ділянки, які є у власності ТзОВ «Богемія», у рамках кримінального провадження за ст.209 ККУ – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Співвласницею «Богемії» є Марта Іваньо – дружина Тараса Іваня, ексдиректора будівельної компанії «Рубікон Груп», якого підозрюють у розкраданні грошей вкладників. Прокурор розповів суду, що «Рубікон» перерахував «Богемії» понад 10 млн грн і клопотання про накладення арешту на земельні ділянки є обґрунтованим.

Фірма «Богемія», якою володіє Марта Іваньо та ПП «Озерна алея», збудувала біля озера у Мостиськах готельний комплекс. Керівником ПП «Озерна алея» є Ярослав Ткач. На засідання суду прийшли ошукані вкладники «Рубікон Груп», які підозрюють, що завершувати будівництво готельного комплексу «Богемія» могла, використовуючи гроші від «Рубікону».

На засідання суду прийшли ошукані вкладники «Рубікон Груп» (фото ZAXID.NET)

Представник ТзОВ «Богемія» та ПП «Озерна алея» Андрій Котягін заперечив проти накладення арешту на земельні ділянки. Він розповів суду, що одну ділянку Марта Іваньо набула у власність ще у 2012 році, а у 2023 році передала у статутний капітал фірми, іншу ділянку придбало саме ТзОВ, згодом ділянки об’єднали. Адвокат заявляв, що Марта Іваньо зараз не є власницею землі, тому правильним, на його думку, буде накладення арешту на її корпоративні права.

Суддя Христина Мисько розглянула клопотання прокурора та частково його задовольнила, наклавши арешт на дві ділянки «Богемії» (6 га та 0,3 га).

Адвокат вкладників «Рубікон Груп», які є потерпілими у справі шахрайства, Володимир Басюк розповів ZAXID.NET, що суд заборонив фірмі «Богемія» продавати вказані ділянки.

«Частково задовольнили клопотання прокурора про накладення арешту на земельні ділянки, які на праві власності належать товариству «Богемія». Це означає, що «Богемія» не може продавати ці ділянки, а може тільки ними користуватись. Це компромісне рішення, на думку суду, оскільки лише половина статутного капіталу належить дружині підозрюваного Іваньо, а друга половина – іншим особам. Щоб не обмежувати права тих осіб, суд дозволив використовувати земельні ділянки, але, що дуже добре для нас, суд не дозволив їх продавати. У перспективі розслідування нашого основного кримінального провадження щодо шахрайства сподіваємось, що ці активи підуть на користь людей, щоб добудувати їхні будинки або компенсувати витрачені кошти», – розповів Володимир Басюк.

Нагадаємо, що колишнє керівництво будівельної фірми «Рубікон Груп» підозрюють у шахрайстві із продажем квартир. Йдется, зокрема, про колишнього директора скандальної будівельної компанії ТзОВ БіК «Рубікон Груп» Тараса Іваня, його бізнес-партнерів Юрія Бобака, Ірину Іваник та власника інвестиційного фонду «Глоріон» Івана Горпинюка. Їх підозрюють у привласненні щонайменше 35 млн грн вкладень інвесторів, які придбали квартири в трьох житлових комплексах, будівництво яких девелоперська компанія почала, але так і не закінчила.