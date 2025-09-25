Тарас Іваньо був у СІЗО з травня

Львівський апеляційний суд зменшив заставу ексдиректору будівельної компанії «Рубікон Груп» Тарасу Іваню 5,7 млн грн до 908 тис. грн. Його підозрюють у розкраданні грошей вкладників. За даними ZAXID.NET, Тарас Іваньо сплатив заставу і вийшов з-під варти.

Колишнє керівництво будівельної фірми «Рубікон Груп» підозрюють у шахрайстві із продажем квартир у житловому комплексі «Етно Дім» в селі Горішній Давидівської громади. За версією слідства, забудовники брали гроші у вкладників і продавали квартири у тих будинках ЖК, на які не було дозволу на будівельні роботи.

9 травня Галицький райсуд обрав усім підозрюваним запобіжні заходи – СІЗО з альтернативою застави. Найвищий розмір застави в 5,7 млн грн призначили для Тараса Іваня та його бізнес-партнера, колишнього власника інвестиційного фонду «Глоріон» Івана Горпинюка. Застави вони не сплатили й з травня перебували в СІЗО.

26 серпня Галицький районний суд залишив чинним запобіжний захід для Тараса Іваня до 24 жовтня, втім він оскаржив цю ухвалу в апеляції – суд зменшив розмір застави до 908 тис. грн. За даними ZAXID.NET, Тарас Іваньо сплатив заставу і вийшов з-під варти. Постанова суду наразі не опублікована, тож мотиви судді поки що не відомі. При цьому, за даними ZAXID.NET, Іван Горпинюк поки що перебуває в СІЗО.

Додамо, що крім Тараса Іваня та Івана Горпинюка, у справі про розкрадання грошей вкладників компанії «Рубікон Груп» фігурують колишні працівники компанії Юрій Бобак, Ірина Іваник та брат Ігор Бобак. Суд також арештував усе майно підозрюваних.