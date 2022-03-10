Бійці ЗСУ і тероборони в бою за Київ знищили шість танків та одну БМП окупантів, застосовуючи ПТРК українського виробництва. Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

«Так, сьогодні передані одній з бригад Сухопутних військ підрозділи ПТРК зі складу бригади Сил територіальної оборони міста Києва та однієї з бригад спеціального призначення в бою за столицю знищили шість танків та одну БМП окупантів», – розповів офіцер.

Залужний уточнив, що підрозділи були озброєні експортними ПТРК «Стугна» та «Корсар», переданими КБ «Луч» до Збройних Сил України.

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