У бою під Києвом з українських ПТРК знищили шість ворожих танків
Українці були озброєні вітчизняними ПТРК «Стугна» та «Корсар»
Суспільство — Юрій Братюк, 0 0
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Бійці ЗСУ і тероборони в бою за Київ знищили шість танків та одну БМП окупантів, застосовуючи ПТРК українського виробництва. Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.
«Так, сьогодні передані одній з бригад Сухопутних військ підрозділи ПТРК зі складу бригади Сил територіальної оборони міста Києва та однієї з бригад спеціального призначення в бою за столицю знищили шість танків та одну БМП окупантів», – розповів офіцер.
Залужний уточнив, що підрозділи були озброєні експортними ПТРК «Стугна» та «Корсар», переданими КБ «Луч» до Збройних Сил України.
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