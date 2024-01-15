Бродівський районний суд Львівської області визнав громадянина Азербайджану Раміля Мірзоєва винним в крадіжці скриньки з пожертвами для БФ «Патріот-ЮА» та горілки з ковбасками з АТБ. Додатково чоловіка судили за незаконний продаж знайдених боєприпасів. До суду надійшла угода про визнання винуватості, згідно якої 11 січня 2024 року азербайджанцю присудили 5 років в’язниці.

Як встановили слідчі, пообіді 1 серпня 2023 року у Бродах в магазині «Наш Край» Раміль Мірзоєв викрав скриньку для пожертв, яка належить благодійному фонду «Патріот-ЮА». У викраденій скринці була одна тисяча гривень, яка призначалась для потреб військових. Майже за 2 тижні у маркеті АТБ в Бродах чоловік здійснив повторну крадіжку – горілки з ковбасками. Чоловіку інкримінували обвинувачення в крадіжці за умов воєнного стану.

За матерілами справи, Раміля Мірзоєва додатково судили ще за одним епізодом. Наприкінці серпня 2023 у лісі біля дороги Київ-Чоп між Бродами та Радивиловом він знайшов боєприпаси – дві осколкові ручні гранати та 74 бойових патронів. 25 вересня на території гаражів він продав знахідку за 6 тис. грн. Слідчі висунули йому обвинувачення в незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України).

4 грудня 2023 року між прокурором та обвинуваченим було укладено угоду про визнання винуватості, яку 11 січня 2024 року затвердив суд. За узгодженим покаранням Раміль Мірзоєв отримав 5 років позбавлення волі. Вирок можна буде оскаржити в апеляції.