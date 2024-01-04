Злочинців затримали біля ужгородського залізничного вокзалу

Поліція Закарпаття знешкодила групу раніше судимих мешканців Дніпропетровщини, які готувалися вчинити серію злочинів у регіоні. Злочинців затримали одразу після крадіжки посилок з відділення «Нової пошти» в Ужгороді.

Як повідомили в поліції Закарпатської області 4 січня, двоє, раніше судимих за умисне вбивство, мешканців Дніпропетровської області досі перебувають під слідством за незаконне поводження зі зброєю. За ухвалою суду вони вийшли з-під варти, внісши грошову заставу, і приїхали в Ужгород кілька тижнів тому. Протягом цього часу правоохоронці слідкували за ними.

«Впродовж останніх тижнів оперативники, використовуючи можливості відділу кримінального аналізу, безперервно документували підготовку зловмисників до вчинення серії майнових злочинів та, в результаті, сьогодні вночі затримали крадіїв одразу після скоєння ними крадіжки з поштового відділення в Ужгороді. Зловмисники винесли з приміщення посилки, що прямували як до закарпатців, так і до тимчасово переселених осіб з регіонів, де тривають бойові дії», – інформують у поліції.

Рецидивістів затримали біля ужгородського залізничного вокзалу. Під час обшуків слідчі вилучили у підозрюваних крадені речі та повернуть законним власникам. Злочинців помістили в ізолятор тимчасового тримання.

За крадіжку, вчинену у великих розмірах в умовах воєнного стану їм загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі. Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваних до вчинення схожих злочинів, зокрема й в інших регіонах держави.