Міська рада Броварів Київської області заборонила на території міста Українську православну церкву Московського патріархату на час дії воєнного стану, повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

«Щойно рішенням сесії Броварської міської ради було призупинено діяльність Української православної церкви (Московського патріархату) на території громади. Це означає, що буде встановлено охорону об'єктів нерухомості церковних громад УПЦ МП і введено особливий режим їхньої роботи. Під забороною будуть проведення зборів, мітингів, ходів та всіх інших масових заходів», – написав Сапожко у Facebook 6 травня.

Він додав, що Термін дії заборони – на весь період воєнного стану.

Нагадаємо, 5 травня міська рада Червонограда Львівської області поставила ультиматум місцевій церкві вийти з УПЦ МП впродовж двох тижнів.

Додамо, що раніше рішення про заборону УПЦ МП також ухвалила міська рада Конотопа Сумської області.