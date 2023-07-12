У Львові ремонтуватимуть водопровід на вулиці Величковського

Через планові ремонтні роботи на вул. Величковського у четвер, 13 липня, «Львівводоканал» з 10:00 до 18:00 припинить подачу води у житловий масив Рясне-2 та смт Брюховичі. У прес-службі Львівської міської ради розповіли, що коли воду ввімкнуть, її якість тимчасово може погіршитись.

Комунальники встановлюватимуть запірно-регулювальну арматуру діаметром 300 мм. «Після завершення ремонтних робіт буде промивка вуличної водопровідної мережі. У період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів. ЛМКП "Львівводоканал«» сподівається на розуміння мешканців і просить вибачити за тимчасові незручності», – йдеться у повідомленні ЛМР.

Зазначимо, що «Львівводоканал» цілодобово приймає звернення громадян за номером 15-51 або +38 (032) 259-15-50, +38 (032) 259-15-51.

Нагадаємо, що Нацкомісія скасувала рішення за 1 липня про підвищення тарифів на водопостачання і водовідведення. Президент та прем'єр ритикували збільшення тарифів на 32%.