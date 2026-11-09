Зростання вартості води торкнеться населення та бюджетних установ

Комунальне підприємство «Житловик» попередило споживачів про намір з 1 січня 2027 року підняти тарифи на водопостачання та водовідведення. Зростання вартості води торкнеться населення та бюджетних установ.

Востаннє тарифи на воду у Бурштині переглядали у листопаді 2025 року. Відтоді вартість кубометра води (з постачанням та відведенням) для населення коштує 97,9 грн. Водночас бюджетні споживачі сплачують загалом близько 128,3 грн за кубометр.

«Збиток за 2025 рік від основної діяльності з надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення становить 3 млн грн», – розповіли в КП «Житловик» 5 листопада.

У планових тарифах комунальне підприємство врахувало збільшення цін на енергоносії та паливно-мастильні матеріали, зростання розміру мінімальної зарплати, витрати на ремонт транспорту, виробничі інвестиції тощо.

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З 1 січня 2027 року водопостачання з водовідведенням для всіх категорій споживачів у Бурштині загалом може зрости до 177,13 грн (з ПДВ). Нові тарифи набудуть чинності після затвердження виконавчим комітетом Бурштинської міської ради.