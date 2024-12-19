У Бурштинській центральній міській лікарні запрацювало відділення реабілітації на 30 ліжок, де зможуть пройти відновлення після захворювань та травм цивільні та військові. На ремонт та обладнання спрямували 15 млн грн, зокрема 9,4 млн – від фонду, заснованого благодійниками зі Швейцарії та США.

Як повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук 18 грудня, на базі реабілітаційного відділення Бурштинської лікарні працюватимуть 14 фахівців двох мультидисциплінарних команд. Підрозділ надаватиме послуги з фізичної та психологічної реабілітації військовими з травмами, пацієнтам із захворюваннями опорно-рухового апарату, гострою та хронічною неврологічною патологією.

«Відкрити відділення вдалося спільними зусиллями. Бурштинська громада виділила з бюджету 5,5 млн грн. Долучилися і наші міжнародні партнери – благодійний фонд MoveUkraine, який спрямував 9,4 млн грн для завершення ремонтних робіт та придбання спеціалізованого обладнання», – написала Світлана Онищук у Facebook.

Додамо, що на Прикарпатті реабілітаційні послуги надують 20 закладів охорони здоров’я, 14 з них – у стаціонарі, де загалом розгорнуто 428 ліжок й сформовано 22 мультидисциплінарні реабілітаційні команди. За 11 місяців 2024 року послуги зі стаціонарної реабілітації отримали понад 15 тис. пацієнтів, з них 45% – військовослужбовців.