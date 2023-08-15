Низка вулиць Шевченківського району буде без гарячої води

Частина вулиць Шевченківського району з 15 по 16 серпня буде без гарячої води. У комунальному підприємстві «Львівтеплоенерго» розповіли, що причиною є планово-профілактичні роботи на газорозподільних станціях у Винниках, які проводить Бібрське ЛВУМГ (Лінійне виробниче управління магістральних газопроводів).

«Припинять подачу газу до ТЕЦ-2. У зв'язку з відсутністю газу, до завтра, 16 серпня, не буде гарячої води у частині будинків Шевченківського району. ЛМКП "Львівтеплоенерго" просить вибачення за тимчасові незручності», – повідомляють у прес-службі Львівської міськради.

Зокрема, не буде гарячої води на всіх будинках вулиці Мазепи, Лінкольна, Миколайчука, Хвильового та Щурата. Крім цього, буде відсутнє гаряче водопостачання на Чорновола, Варшавській, Грінченка, Джерельній, Панча, Хмельницького тощо. Повний перелік адрес можна переглянути за посиланням.