Дмитро Ванькович підписав меморандум з представниками UNICEF

У Винниках реконструюють електролізну станцію, що покращить якість питної води та санітарні умови її використання. Окрім того, «Львівводоканал» закупить обладнання для пошуку прихованих витоків, прочистки трубопроводів та телеінспекції каналізаційних мереж. Ці два проекти до липня 2024 року профінансує UNICEF.

«Уже 3 роки, як Львів відмовився від хлору для дезінфекції питної води та перейшов на розчин гіпохлориту натрію, що виготовляється методом електролізу із звичайної солі. Однак ми виробляємо розчин лише на одній насосній станції, а у випадку надзвичайної ситуації не маємо резервного джерела дезінфекції. Саме тому запуск ще однієї електролізної станції стане кроком для зміцнення безпеки системи централізованого водопостачання у місті, дозволить повністю відмовитися від хлорування води як резервного методу водопідготовки», – зазначив директор ЛМКП «Львівводоканал» Дмитро Ванькович.

За його словами, підприємство забезпечує водою не лише 700 тисяч львів’ян, а ще й близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб, що живуть у місті. Загальна протяжність водопровідних мереж, які обслуговує «Львівводоканал», – понад 2200 км, ще 700 км – це каналізаційні мережі.

Більшість мереж перевищили свій термін експлуатації та потребують частих ремонтів. Нове обладнання дозволить набагато швидше виявляти приховані витоки на мережах, уникнути втрат води.

Як повідомляють у міськраді, у 2022 році UNICEF Ukraine купило для «Львівводоканалу» сучасний екскаватор JCB, що дозволяє ефективніше ліквідовувати витоки на магістральних водопроводах великих діаметрів, а також покрив частину витрат на проведення комунікацій у модульних містечках для ВПО на Львівщині.

UNICEF (Дитячий фонд ООН) працює у 190 країнах для допомоги дітям та молоді. У Києві відкрив своє представництво у 1997 році. За цей час Фонд надав допомоги на 130 млн доларів для реалізації програм у сфері охорони здоров’я, освіти та захисту прав дітей, водопостачання і санітарії.