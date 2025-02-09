У Чехії розслідують можливе незаконне транспортування дронів в Україну

Поліція Чехії проводить розслідування щодо можливого незаконного експорту дронів до України. Йдеться про проєкт Nemesis, у межах якого збирали гроші на дрони, проєкт організувала асоціація Skupina D. Правоохоронці перевіряють можливе зловживання дипломатичними паспортами та ймовірну контрабанду безпілотників військовими. Про це у неділю, 9 лютого, повідомив чеський сайт новин Ceske Noviny з посиленням на інше чеське медіа – Aktuálně.cz.

Зазначається, що йдеться про безпілотники, які закупили за вилучені від збору гроші. Зокрема, правоохоронці перевіряють можливу незаконну співпрацю чеської армії з асоціацією Skupina D.

«Розслідується можливе несанкціоноване поводження з майном Міністерства оборони та можливе використання військовослужбовців поза межами завдань збройних сил», – заявила речниця військової поліції Катержина Млинкова.

За даними Aktuálně.cz, йдеться про військовослужбовців 601-ї групи спецпідрозділу, які нібито супроводжували в Україну, «предмети військового призначення», але не мали на це дозволу парламенту.

«Усі підозри розслідують правоохоронні органи, і я цьому рада, тому що тільки так ми можемо отримати якесь підтвердження чи спростування», – зазначила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.

Зазначається, що подібні підозри раніше висловив заступник голови Комітету з питань оборони Палати депутатів Павел Ружичка від опозиційної партії ANO.

Нагадаємо, у грудні 2023 року асоціація Skupina D у межах проєкту Nemesis оголошувала збір на 10 тис. FPV-дронів для українських військових. Зазначалося, що до благодійної асоціації долучилися і чеські військовослужбовці. Зокрема, почесним головою Skupina D був начальник Генерального штабу чеської армії Карел Ржехка.