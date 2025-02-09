У Чехії розслідують можливий незаконний експорт дронів до України
Зокрема, підозрюють, що військові чеського спецпідрозділу транспортували безпілотники, не маючи на це дозволу парламенту
До теми
Поліція Чехії проводить розслідування щодо можливого незаконного експорту дронів до України. Йдеться про проєкт Nemesis, у межах якого збирали гроші на дрони, проєкт організувала асоціація Skupina D. Правоохоронці перевіряють можливе зловживання дипломатичними паспортами та ймовірну контрабанду безпілотників військовими. Про це у неділю, 9 лютого, повідомив чеський сайт новин Ceske Noviny з посиленням на інше чеське медіа – Aktuálně.cz.
Зазначається, що йдеться про безпілотники, які закупили за вилучені від збору гроші. Зокрема, правоохоронці перевіряють можливу незаконну співпрацю чеської армії з асоціацією Skupina D.
«Розслідується можливе несанкціоноване поводження з майном Міністерства оборони та можливе використання військовослужбовців поза межами завдань збройних сил», – заявила речниця військової поліції Катержина Млинкова.
За даними Aktuálně.cz, йдеться про військовослужбовців 601-ї групи спецпідрозділу, які нібито супроводжували в Україну, «предмети військового призначення», але не мали на це дозволу парламенту.
«Усі підозри розслідують правоохоронні органи, і я цьому рада, тому що тільки так ми можемо отримати якесь підтвердження чи спростування», – зазначила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.
Зазначається, що подібні підозри раніше висловив заступник голови Комітету з питань оборони Палати депутатів Павел Ружичка від опозиційної партії ANO.
Нагадаємо, у грудні 2023 року асоціація Skupina D у межах проєкту Nemesis оголошувала збір на 10 тис. FPV-дронів для українських військових. Зазначалося, що до благодійної асоціації долучилися і чеські військовослужбовці. Зокрема, почесним головою Skupina D був начальник Генерального штабу чеської армії Карел Ржехка.