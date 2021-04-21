В ніч на 21 квітня Національний центр проти організованої злочинності Чехії (NCOZ) провів масштабну операцію, в ході якої було затримано щонайменше п'ятьох чехів, які були членами воєнізованих формувань і воювали на Донбасі проти України. Про це пише чеське видання Respekt.

Затриманих підозрюють в тому, що вони виїжджали або організовували поїздки громадян Чехії в Україну для участі в бойових діях на боці проросійських бойовиків.

За словами одного з підозрюваних, затриманими керували співробітники ГРУ, які працювали в російському посольстві у Празі та днями були вислані з Чехії.

В масштабній операції по всій країні взяли участь сотні поліцейських. За даними редакційних джерел, поліція побоювалася, що підозрювані захищатимуться від примусового арешту. Багато з них вдома мають легальну зброю.

«Що стосується вашого питання, я можу тільки сказати, що сьогодні наше відомство веде кримінальне провадження. Я не можу надати більш детальну інформацію, оскільки Верховна прокуратура в Празі має право надавати інформацію у кримінальних процесах», – прокоментував офіційний представник NCOZ Ярослав Ібегей.

У поліції Чехії наголосили, що операція не пов'язана з вибухами у Врбетицях у 2014 році, та пообіцяли надати офіційну інформацію впродовж дня.