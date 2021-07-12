Опитування свідчать, що чеські жінки все більше віддають перевагу чоловічій формі прізвища без суфікса «-ова»

Президент Чехії Мілош Земан підписав поправки до законів про документообіг, одна з яких передбачає можливість відмовитися від додавання суфіксу «-ова» до свого прізвища в документах. Про це повідомляє «Медуза».

Із ініціативою скасувати суфікс «-ова» виступила колишня міністерка юстиції Чехії Хелена Валькова. Законопроект про необов’язковість суфіксу «-ова» у червні 2021 року проголосувала нижня, а в липні – верхня палата парламенту Чехії. Також депутати схвалили низку інших поправок, які приведуть документи, що посвідчують особу, у відповідність до стандартів ЄС.

Більшість мовознавців у Чехії, однак, пропозицію Валькової не схвалювали. Вони вказували, що суфікс «-ова» є важливою складовою граматики чеської мови, а його усунення може призвести до плутанини під час спілкування. Приміром, речення Na čaj o páté dorazí Novák можна однозначно перекласти як «Пан Новак прийде на чай о п’ятій»; після усунення суфіксу буде незрозуміло, йдеться про чоловіка чи жінку.

Досі в Чехії жінки обов'язково додавали суфікс «-ова», який вказував на жіночий рід. Це стосувалося навіть іншомовних прізвищ – для прикладу, канцлерка Німеччини Ангела Меркель ставала Меркеловою. Суфікс «-ова» могли не використовувати лише жінки в шлюбі з іноземцями або громадянки Чехії, які мають посвідку на постійне проживання в іншій країні.

Деякі опитування свідчать, що жінки все більше віддають перевагу чоловічій формі прізвища без суфікса «-ова». Одне з таких опитувань показало, що в столиці Чехії Празі про це просили 28% жінок.