У Чернігові з'явиться сквер названий на честь Дональда Трампа

У Чернігові один зі скверів перейменували на честь президента США Дональда Трампа. Таке рішення ухвалили депутати під час 46-ї позачергової сесії міської ради. Про це у четвер, 16 жовтня, повідомило «Суспільне».

Перейменувати сквер на честь Дональда Трампа запропонувала голова фракції «Європейська солідарність» Марина Семененко. Рішення підтримали 22 депутати міської ради. Йдеться про сквер, який мав назву «Казка», він розташований у мікрорайоні Шерстянка.

У пояснювальній записці зазначається, що сквер вирішили перейменувати, щоб вшанувати сучасних видатних політичних лідерів. Крім того, таким чином депутати сподіваються привернути увагу міжнародної спільноти до відбудови Чернігова.

«Жителі Чернігова висловлюють щиру надію, що в період нових міжнародних викликів саме Дональду Трампу вдасться докласти зусиль для припинення чергової великої війни та досягнення стійкого миру. Ми віримо, що саме за це він може заслужено стати лауреатом Нобелівська премія миру», – йдеться у документі.

Сквер «Казка» створили у 2018 році на місці існуючих зелених насаджень між житловою багатоповерховою забудовою вулиць Дмитра Самоквасова та територією промислового підприємства.

Крім того, депутати міськради Чернігова планують запросити Дональда Трампа та його родину до міста-героя.

Нагадаємо, 29 вересня 2025 року стало відомо, що народні депутати України пропонують висунути кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Водночас президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна номінує Трампа на премію, якщо той змусить Владіміра Путіна припинити вогонь.