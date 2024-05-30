Василь Попеску (на фото ліворуч) під час вручення депутатського посвідчення в Чернівецькій обласній раді

У Чернівецькій обласній раді надали мандат новому депутату. Василь Попеску балотувався від партії ВО «Батьківщина», а мандат отримав через те, що депутат Валерій Грижук достроково припинив свої повноваження.

Чернівецька обласна територіальна виборча комісія 29 травня визнала депутатом обласної ради Василя Попеску. Він став наступним у списку після того, як його однопартієць Валерій Грижук склав з себе повноваження.

«Василь Попеску балотувався від політичної партії ВО “Батьківщина” в єдиному багатомандатному виборчому окрузі», – повідомили в Чернівецькій обласній раді. Нового депутата представили під час засідання 16 позачергової сесії Чернівецької обласної ради VIII скликання. Також Василю Попеску вручили посвідчення.

Зазначимо, що буковинець до того, як стати обласним обранцем, був депутат Чудейської сільської ради. В цій громаді прописаний і проживає він та його родина. Зареєстрований також приватним підприємцем.