Посаду секретарки депутатка обіймала з кінця 2020 року

На сесії Чернівецької міської ради, яка відбулася 31 липня, депутати достроково припинили повноваження секретарки міськради та депутатки Марини Кирилюк. Заяву про скадання депутатського мандата обраниця написала 3 липня. Загалом за рішення проголосував 31 депутат.

Марина Кирилюк обіймала посаду секретарки з кінця 2020 року, а на місцевих виборах була обрана депутаткою від партії «Єдина Альтернатива», від якої також обраний і міський голова Роман Клічук, повідомляє «Суспільне.Чернівці». У фейсбуці Марина Кирилюк написала, що після депутатства повертається у бізнес.

На наступній сесії міський голова Чернівців має запропонувати нову кандидатуру секретаря. Якщо її не підтримають, депутати виносять кандидатуру самостійно. За словами Романа Клічука, що наразі кандидатури нового секретаря немає.

Додамо, що Марина Кирилюк є засновницею та кінцевою бенефіціаркою «Західної маркетингової компанії». Має вищу економічну освіту. Кирилюк заснувала організацію «Центр реформ та розвитку», яка аналізувала роботу комунальних підприємств.

Була депутаткою Чернівецької обласної ради від партії «Фронт змін». У раді представляла місто Новодністровськ, звідки родом. У 2014 році на позачергових виборах балотувалась до Верховної ради від «Народного фронту», втім не була обрана. У 2015 році балотувалась до обласної та міської рад від партії «Народний контроль». У 2020 році обрана депутаткою від партії «Єдина Альтернатива».