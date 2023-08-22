Жінку затримали в її робочому кабінеті

В Чернівцях правоохоронці викрили на хабарі директорку дитячого садка. Жінка вимагала та отримала частину неправомірної вигоди від підприємця, який мав би ремонтувати дошкільний заклад, повідомили в поліції Буковини ZAXID.NET. Керівницю затримали в її кабінет 21 серпня.

Правоохоронці встановили, що в дитячому садку мали провести ремонтні роботи. Директорка закладу одному із підрядників запропонувала, що погодиться на те, що він ремонтуватиме приміщення, а натомість почала вимагати 10 % від усієї вартості виконаних робіт. Підприємець звернувся до поліції, а 21 серпня передав керівниці частину хабара.

«Співробітники поліції задокументували протиправні дії 57-річної директорки садочка. Керівницю затримали та помістили її до ізолятора тимчасового тримання», — повідомили в поліції Буковини у вівторок, 22 серпня.

Наразі слідчі поліції повідомили затриманій про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Триває досудове розслідування. Якщо провину жінку доведуть у суді, то їй загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.