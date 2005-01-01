У Чернівцях громадська організація поширювала мапу з Буковиною у складі Румунії

Мапа так званої «Великої Румунії»

У Чернівцях правоохоронці проводять слідчі дії в офісі однієї із громадських організацій, представники якої поширювали матеріали, що можуть містити заклики до порушення територіальної цілісності нашої держави. Зокрема, активісти публічно поширювали мапу, де була намальована Буковина та частина української Бессарабії у складі Румунії.

Як повідомила прес-служба СБУ, «в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України, перевіряються дані щодо представників організації, які під час публічного заходу в обласному центрі демонстрували картографічні зображення території Чернівецької області у складі так званої «Великої Румунії».

Правоохоронці встановили, що надруковані карти виготовлені для пропаганди «святкування» на території України 100-річчя створення «Великої Румунії». Було зафіксовано, що учасники громадської організації поширювали літературу, в якій можуть міститися заклики до відновлення «історичної справедливості» через анулювання чинних міжнародно-правових і міждержавних документів та «повернення» територій Північної Буковини, Північної Бессарабії та Південної Бессарабії до складу румунської держави.

Наразі відбуваються слідчі дії в офісних приміщеннях громадської організації, додали в СБУ.

Назви ГО наразі не розголошують.