Команда угорців Закарпаття перемогла на сепаратистському чемпіонаті світу з футболу

На турнірі, де грали закарпатці, також змагалися збірні «ДНР» та «ЛНР»

Футбольна команда із Закарпаття перемогла на сепаратистському чемпіонаті світу. У заявці команди Karpatalya було чимало гравців з області які виступають за угорські клуби, граючи в сусідній країні з угорськими паспортами, пише Мукачево.net.

У вирішальній грі, фінал якої відбувся 9 червня Лондоні, зустрілися команди Північного Кіпру та Закарпаття. Остання виступає під назвою Karpatalja, що з угорської перекладається як Підкарпаття/Закарпаття, з українсько-угорською символікою та контурами Закарпатської області на емблемі.

В основний час команди зіграли 0:0, а в післяматчевих пенальті сильнішими була команда із Закарпаття – 3:2. І це при тому, що до подолання групового етапу команді із Закарпаття пророкували максимум вихід із групи, але команда не тільки виконала прогноз експертів невизнаної у світі конфедерації CONIFA, а ще й забрала золото.

У цьому ж турнірі взяли участь збірні Абхазії, Тибету, Секейського краю та інші, а у відбіркових матчах навіть команди «ДНР» та «ЛНР» (назви, що використовують російські окупанти та їхні найманці для позначення окупованих частин Донецької та Луганської областей України).

Зазначається, що в заявці команди Karpatalya значаться чимало гравців із Закарпаття, які виступають за угорські клуби, граючи в сусідній країні по угорських паспортах. Мова йде про Шандора Розмана та Шандора Вайду із Виноградова, Юрія Тому, який нещодавно був гравцем «Говерли» Ужгорода та ФК «Ужгорода» та Золтана Бокшо із Мукачівщини.

Федерація Футболу Закарпаття оприлюднила офіційну заяву з приводу участі команди у турнірі сепаратистів, але чи буде якесь покарання футболістам та функціонерам, які організували це все – поки невідомо.

«ФФЗ не має жодного стосунку до проведення таких змагань», – заявили у Федерації, проте додали, що звертатимуться за роз’ясненнями правоохоронних органів та Федерації футболу України щодо можливого покарання тих футболістів, які брали (у разі підтвердження) чи братимуть надалі участь у подібних сумнівних змаганнях, зокрема і з області.

Раніше повідомлялось, що за участю закарпатських футболістів у турнірі для невизнаних країн у Лондоні стоїть депутат Берегівської районної ради від «Демократичної спілки угорців України» (УМДС) Тіберій Феєш. Торік він також збирав закарпатських футболістів на чемпіонат Європи невизнаних країн на Кипрі, а цьогоріч він же повіз їх на чемпіонат світу до Лондона.