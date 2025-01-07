Потяг курсуватиме 7 і 8 січня

У Чернівцях 7 та 8 січня курсуватиме старовинний ретро-потяг, на якому зможуть покататися безкоштовно усі охочі. Поїзд курсуватиме містом і околицями. Перші рейси виконуватимуть для дітей пільгових категорій та дітей працівників залізниці, а наступні – для усіх бажаючих.

Про казкову подорож на ретро-потязі повідомив на сторінці у Facebook керівник Чернівецького локомотивного депо Іван Чернятинський. «Старовинний паровоз, огорнутий хмарою білого диму, перенесе вас у атмосферу зимових подорожей початку минулого століття. ️Сніжні пейзажі за вікном, скрип коліс і тепло затишних вагонів створять незабутній святковий настрій», – написав Іван Чернятинський.

В Чернівецькій обласній військовій адміністрації повідомили, що цей паротяг працював на залізниці у 1950 роках, а тепер ретро-паровоз – цікавинка для дітей.

«Безкоштовно на екскурсії побувають понад 250 дітей з пільгових категорій. Це сини і доньки полеглих воїнів, зниклих безвісти захисників, тих, хто в полоні. Також це дітки ВПО та діти без батьківського піклування та із сімей, які в складних життєвих обставинах. Дітей під час поїздки розважатимуть аніматори, також підготували для них подарунки», – зазначив керівник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

Першими у поїздку відправляться діти пільгових категорій із залізничної станції Чернівці. Для них поїздки відбуватимуться 7 і 8 січня о 9:40.

Деталі рейсів:

7 січня 2025:

09:40 – перший рейс для дітей пільгових категорій та працівників залізничного вузла%

13:15 – рейс для всіх охочих.

8 січня 2025:

09:40 – рейс для пільгових категорій;

13:15 – рейс для всіх охочих.

Керівник Чернівецького локомотивного депо зазначив, що усі поїздки безкоштовні. Також батьки зможуть зробити казкові фото та подарувати дітям справжнє свято.