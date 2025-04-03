Офіційно опалювальний сезон завершили 1 квітня

У Чернівцях міська рада вирішила тимчасового відновити опалюваний сезон в багатоквартирних будинках та в школах, садочках і лікарнях. Це пов’язано з погіршенням погоди і різким похолоданням, яке прогнозують на вихідні.

Офіційно опалюваний сезон в обласному центр завершили 1 квітня. Міські чиновники зазначали, що середньодобова температура піднялася, а тому опалювати житло не має потреби. Однак різке похолодання тепло в помешканнях чернівчан та в закладах соціальної сфери знову увімкнуть з 5 квітня, повідомили в Чернівецькій міській раді в четвер, 3 квітня.

«Соціальні заклади, які мають автономне опалення, можуть самі вирішити, чи вмикати опалення. Для цього також треба подати заявку», – зазначили в Чернівецькій міській раді.

На скільки днів увімкнуть опалення, наразі в міській раді не зазначають. Додають лише, що надалі тепло будуть регулювати в залежності від температури на вулиці.