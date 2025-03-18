У шести школах канікули розпочнуться пізніше

Управління освіти та науки Чернівецької міської ради оприлюднили графіки весняних канікул для навчальних закладів громади. В Чернівцях є 45 шкіл, більшість з них йдуть на канікули з 24 березня. Школярі відпочиватимуть тиждень. Водночас є шість навчальних закладів, в яких відпочинок розпочнеться пізніше.

Канікули матимуть усі заклади загальної середньої освіти – як комунальної, так і приватної власності, повідомили медіаагенству АСС в управлінні освіти та науки Чернівецької міської ради.

У більшості ліцеїв та гімназій весняні канікули розпочнуться із 24 березня і триватимуть до 31 березня. У шістьох навчальних закладів, а саме в ліцеї №6 та гімназіях №1, №10, №13, №14 і №16 – канікули почнуться на день-два пізніше.

Додамо, що в Чернівецькій громаді є 45 шкіл комунальної власності, та 11 – приватної. Терміни канікул у закладах загальної середньої освіти Чернівецької громади визначаються педрадою кожного закладу, коли затверджується структура навчального року.