На літній відпочинок діти підуть після 30 червня

Під час воєнного стану тривалість навчання у школах регламентує Кабінет міністрів України. Згідно з урядовою постановою, літні канікули триватимуть два місяці. Відповідно до вимог уряду, Міністерство освіти і науки України встановило тривалість і терміни канікул у школах, пише «Освіторія».

Весняні шкільні канікули традиційно тривають в останній тиждень березня. МОН рекомендувало встановити їх на період з 24 до 30 березня.

Літні канікули триватимуть два місяці – з 30 червня до 31 серпня. У законі України «Про повну загальну середню освіту» зазначено, що закінчення навчального року має бути не пізніше 1 липня. Однак на початок канікул впливає те, наскільки навчання в умовах війни вплинуло на учнів, чи є в них освітні втрати та які активності будуть найбільш дієвими для їхнього подолання. Торік навчання у школах також тривало до 28 червня.

Що впливає на зміну дат канікул:

безпекова ситуація в регіоні;

можливі відключення електрики;

рішення адміністрації школи поділити навчальний рік на чверті, семестри чи триместри.

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Скільки тривають канікули в школах Європи

У країнах Європи тривалість літніх шкільних канікул дуже відрізняється. Учні можуть відпочивати від 6 до 14 тижнів (1,5-3,5 місяці) залежно від країни. У більшості країн система освіти встановила для учнів літні канікули тривалістю 8-12 тижнів (тобто 2-3 місяці).

Найменше відпочивають діти у Швеції та Великій Британії – 2 місяці.

8 тижнів (2 місяці) канікул мають школярі французької спільноти Бельгії, Данії, деяких німецьких землях, Франції, Нідерландах, деяких кантонах Швейцарії, Ліхтенштейні та Норвегії.

Понад 12 тижнів тривають літні канікули в Ірландії, Греції, Латвії, Португалії, Албанії, Ісландії, на Мальті, у більшості регіонів Італії.

Як тривалість канікул впливає на якість знань школярів, читайте у дослідженні.