Відомий буковинчанин помер у віці 80 років

В Чернівцях у віці 80 років помер відомий український композитор, засновник ВІА «Смерічка» Левко Дутківський. Він був одним із основоположників української естрадної пісні, а також став вчителем таких відомих співаків, як Назарій Яремчук та Софія Ротару.

Про смерть Левка Дутківського на сторінці у Facebook повідомив чернівецький журналіст, дослідник української естради Михайло Маслій. Композитор не переніс інфаркту, який трапився з ним після коронавірусу.

«У Чернівецькому кардіологічному центрі після перенесеного інфаркту і коронавірусу 16 травня воєнного 2023 року близько 20 години помер один із основоположників української естрадної пісні, великий вчитель, композитор, музикант і стратег Левко Дутковський. До 80 повних літ додалося лише 37 хворобливих днів», — написав журналіст Михайло Маслій.

Левко Дутківський започаткував ВІА «Смерічка» в 1966 році. Спочатку гурт діяв при Вижницькому Будинку культури. А в квітні 1970 року ансамбль отримав Диплом першого ступеня і Велику Золоту медаль на Республіканському фестивалі-конкурсі самодіяльного мистецтва. Московська фірма «Мелодія» випустила першу платівку-міньйон «Смерічки» з конкурсними піснями.

Левко Дутківський став вчителем та натхненником для таких відомих виконавців, як Назарій Яремчук, Василь Зінкевич та Софія Ротару. Окрім того, він є автором пісень «Незрівнянний світ краси», «У Карпатах ходить осінь», «Горянка», «Сніжинки падають», «Матіоли цвіт», «Черешневий гай», «Якщо любиш, кохай».