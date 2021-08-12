Наразі поліцейські встановлюють особу загиблого

У Чернівцях в четвер, 12 серпня, поїзд на смерть збив чоловіка. Трагедія трапилась біля станції «Чернівці-Південна». За інформацією поліції, чоловік раптово вибіг на колію. Особу загиблого ще встановлюють.

«Диспетчер екстреної медичної допомоги повідомив у поліцію про наїзд потяга на людину. Біля станції «Чернівці-Південна», машиніст локомотив допустив наїзд на чоловіка, який раптово вибіг на залізничну колію. Від отриманих травм чоловік помер на місці події», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції Чернівецької області.

Наразі поліцейські встановлюють особу загиблого чоловіка. Також вирішують питання про відкриття кримінального провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.